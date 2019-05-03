Чому ніколи не варто обирати між роботою та відпочинком

Ніколи не відмовляйтесь від відпочинку

Дослідження показали, що трудоголіки більш схильні до розвитку серцево-судинних захворювань. Саме тому фахівці рекомендують не обирати між відпочинком і роботою, якщо є потреба вирватися у відпустку.

Кардіологи з університету Гельсінкі спостерігали за 1222 чоловіками протягом 40 років, аби прийти до таких висновків.

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Кожен із добровольців належав до групи підвищеного ризику розвитку серцево-судинних захворювань. Зокрема, мова йде про курців, людей із зайвою вагою, гіпертонією та іншими недугами.

Піддослідних поділили на 2 групи – перші вели здоровий спосіб життя, а спеціалісти перевіряли їхній стан здоров'я. Друга група вела звичний образ життя, не обмежуючи себе ні в чому.

Експеримент показав неочікуваний результат: люди з першої групи помирали частіше, ніж з другої, а згодом смертність в обох групах зрівнялась.

Науковці почали розбиратися, в чому ж причина такої статистики, і з'ясували, що тривалість життя скорочувалася, якщо люди з першої групи відпочивали від роботи менше, ніж три тижні на рік.

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