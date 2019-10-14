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Deepfake зробила з Барака Обаму найвідомішого чорношкірого супергероя

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Барак Обама перетворився на Чорну Пантеру - фото 1
Барак Обама перетворився на Чорну Пантеру / gettyimages

Блогери продовжують знущатися з кіно за допомогою нейромережі Deepfake. Цього разу власник YouTube-каналу Sham00k зробив колишнього президента США Барака Обаму головним героєм "Чорної пантери". Вийшло цілком органічно.

Цікаво, що при створенні ролика блогер використав не тільки обридлу нейромережу Deepfake, а й іншу технологію штучного інтелекту – Stable Voices. Вона вміє генерувати мову на основі голосових записів реальної людини.

І ще: Матриця: нейромережа замінила у популярній сцені Кіану Рівза на Брюса Лі (відео)

Здається, зовсім скоро ми дійсно зможемо побачити навіть покійних акторів на екрані. Залишилося тільки дочекатися, поки технологія набере силу і стане гідним виробничим інструментом.

Нагадаємо, що за останні місяці нейромережа Deepfake встигла замінити Роберта Де Ніро на Аль Пачино в "Таксисті", Кіану Рівза на Вілла Сміта і Брюса Лі в "Матриці", Тома Харді на Мела Гібсона в "Божевільному Максі: Дорога гніву".

Читайте також: Нейромережа коротко переказує зміст договорів, з якими ми сліпо погоджуємося в інтернеті

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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