"Дедпул 3" буде з Росомахою: Раян Рейнольдс кумедно анонсував продовження

Шанувальники нарешті отримали хороші новини щодо фільму "Дедпул 3", які креативно анонсував виконавець головної ролі Раян Рейнольдс. Тепер відома не лише дата виходу, а й особлива родзинка стрічки - повернення на екрани Росомахи!

Ніхто з голлівудських зірок не викликає такий захват своїми кумедними анонсами, як Раян Рейнольдс. Він настільки вжився у роль Дедпула, що навіть вихід другої частини стрічки у далекому 2018 не змусив його забути про цього персонажа. І не дарма, адже вже 6 вересня 2024 року запланована прем'єра фільму "Дедпул 3", про яку весело повідомив сам Рейнольдс на ютубі та у всіх соцмережах, пише Радіо MAXIMUM.

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У кумедному ролику актор періодично постає у костюмі відомого персонажа коміксів Marvel, демонструючи свої будні у намаганнях створити історію для нової частини фільму.

Кожен "Дедпул" має виділятись та бути на рівні. І це був неймовірний виклик, тож я занурився глибоко всередину себе... І у мене нічого нема. Так, тут (показує актор на голову, – ред.) зовсім пусто. І це жахливо! Але у нас є ідея... Гей, Г'ю, не хочеш знову зіграти Росомаху?, – говорить Рейнольдс.

І у відповідь Г'ю Джекман погоджується на такий сміливий крок, який точно від нього ніхто не очікував. Все тому, що Джекман розпрощався з персонажем Росомахи ще у фільмі "Лоґан" 2017 року, де була епічно завершена історія одного із найяскравіших "героїв" Людей Ікс. Тепер прихильники з нетерпінням очікують на хоча б якісь деталі сюжету та нові тизери.

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