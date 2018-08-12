Дедпул 2: у мережі з'явилась остання пасхалка, і ви повинні її побачити

Фільм про "найбалакучішого найманця в світі" – Дедпул 2 – вийшов на екрани цієї весни і, крім чорного гумору на грані фолу, десятків сцен з видовищними бійками, глядачам показали чотири пасхалки.

У першій Дедпул відбирає пристрій для переміщення в часі. У другій – рятує свою кохану. У третій – зустрічається з Росомахою, а у четвертій – вбиває актора Райана Рейнольдса перед тим, як той знявся в "Зеленому ліхтарі".

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Утім, ширилося безліч чуток про п'яту сцену, в якій Дедпул за допомогою все того ж пристрою повертається в минуле та вбиває Гітлера в колисці, але в останній момент продюсери вирішили, що це занадто навіть для цього персонажа. І ось ця сцена з'явилася в мережі.

Щоправда, у фіналі сцени Дедпул все ж не знаходить сил убити немовля і збирається віднести його до Кейбл, супроводжуючи це коментарем: "Кейбл любить вбивати дітей".

Насолоджуйтесь п'ятою пасхалкою Дедпула 2:

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