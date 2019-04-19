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Дебати кандидатів на Суспільному: онлайн трансляція зі студії

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Дебати кандидатів на Суспільному: онлайн трансляція зі студії - фото 1

На Суспільному стартують дебати кандидатів у президенти України. Петро Порошенко та Володимир Зеленський мали б зустрітися у ефірі, але останній напередодні відмовився приходити до студії. До вашої уваги онлайн трансляція!

Напередодні кандидати у президенти України Петро Порошенко та Володимир Зеленський зустрілися під час дебатів на НСК "Олімпійський". Після цього почалися офіційні дебати, які відбуваються на базі телеканалу Суспільний. В ефірі з'явився лише Петро Порошенко. Про відмову від теледебатів команда Володимира Зеленського повідомила раніше.

Це цікаво: Стали на коліна: Порошенко та Зеленський вибачилися перед українцями

Дебати на телеканалі будуть тривати 60 хвилин. Модерувати їх буде телеведуча програми "Зворотній відлік" Мирослава Барчук.

Дебати кандидатів на Олімпійському – онлайн трансляція від UA: Перший:

Зазначимо, що цілу годину, призначену для дебатів, Петро Порошенко може використати для агітації, адже його опонент таки не з'явився на телеканалі.

Читайте також: Дебати Зеленський – Порошенко: онлайн трансляція з НСК Олімпійський

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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