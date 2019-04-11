Дебати під загрозою: чому кандидати знову не змогли домовитися

Штаби кандидатів у президенти України Володимира Зеленського та Петра Порошенка зустрілися на НСК "Олімпійський", однак так і не дійшли згоди щодо проведення дебатів. Дізнайтеся, у чому справа.

Як відомо, Порошенко погодився на дебати на "Олімпійському", однак провести їх він хоче 14 квітня о 14:14. Натомість 19 квітня чинний президент кличе свого опонента в студію Суспільного, адже за законом теледебати не можуть проходити в іншому місці. Однак Володимир Зеленський на такі умови не згоден: його влаштовує дискусія лише на стадіоні й лише 19 числа.

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Раніше ЦВК визначила, що офіційні дебати кандидатів повинні проводитися в студії Суспільного, а все інше – буде формою агітації. Тим не менше, Порошенко вже подав запит щодо проведення дебатів 14 та 19 квітня 2019 року на "Олімпійському". Аналогічний запит подав і Зеленський – на 19 квітня 2019 року. Однак представники обох штабів так і не дійшли згоди щодо остаточної дати й місця, тож навіть не обговорили вартість й інші деталі.

У Порошенка кажуть, що дотримуються закону та не проти провести кілька дебатів, а в ЗЕ-штабі вважають постанову ЦВК "пережитком радянського минулого" та закликають до "відкритості", яку, на їхню думку, забезпечить стадіон.

Альтернативою може стати компромісна, хоча не зовсім зрозуміла пропозиція Зеленського провести дебати 19 квітня по телемосту: Порошенко відповідатиме зі студії Суспільного, а Зеленський – з НСК "Олімпійський".

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