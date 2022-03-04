Чому так часто повітряна тривога: пояснення від ДСНС

Через військове вторгнення російських окупантів на територію України звук сирен, на жаль, став невіддільною частиною життя. Однак чимало українців досі ігнорують попередження про повітряну тривогу.

У Головному управлінні ДСНС у Львівські області пояснили, чому так часто оголошується повітряна тривога. Багатьох людей це дратує і вони відмовляються йти в укриття, але це серйозна помилка.

Важливо: Що означають сирени і як поводитися, коли вони звучать

"Повітряна тривога оголошується, коли сили ППО сповіщають про рух ворожих літаків у напрямку області або є підтвердження запуску балістичних ракет. Точне місце, куди може влучити ракета, чи який населений пункт атакує літак, визначити важко.Тому повітряна тривога (в тому числі й по всій території області одразу) буде оголошуватися стільки разів, скільки цього вимагатиме ситуація! Це рятує людські життя! Будь ласка, переміщайтеся після таких сигналів негайно в укриття", – наголошують рятувальники.

У деяких містах замість сирен про тривогу повідомляють дзвони

Нагадуємо, що навчальних тривог нема, після першої ж сирени вмикайте суспільного мовника та дійте за інструкціями. Беріть "тривожну валізку" та прямуйте до укриття аж до повідомлення про відбій.

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