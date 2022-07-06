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Де відпочити в Туреччині без росіян: перелік готелів, які не приймають жителів Росії

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Де відпочити в Туреччині без росіян: перелік готелів, які не приймають жителів Росії - фото 1

Фільтр "без росіян" на сайтах турагенств і до війни був популярний серед українців, які шукали собі готель для відпочинку за кордоном. Тож які готелі в Туреччині надають такі послуги – читайте далі.

Про готелі "без росіян" розповіла керівниця одного з турагентств Юлія Никифорова на своїй сторінці у Facebook. Вона опублікувала перелік турецьких готелів, де не поселяють громадян Росії. Жінка також наголосила, що за таку послугу не потрібно додатково доплачувати, адже це просто позиція мережі.

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Де відпочити без росіян у Туреччині

  • Miramare Queen Hotel 5*
  • Miramare beach Hotel 5*
  • Trendy Lara 5*
  • Trendy Palm Beach 5*
  • Trendy Side Beach 4*
  • TT Belek Imperial 5*
  • TT Hotels Hydros Club HV1
  • TT Hotels Pegasos Club 5*
  • TT Hotels Pegasos Resort 5*
  • TT Hotels Pegasos Royal 5*
  • TT Hotels Pegasos World 5*
  • TUI Blue Barut Andiz 4*
  • TUI Magic Life Hotels 5*
  • TUI Blue Palm Garden 5*
  • TUI Blue Pasha Bay 5*
  • TUI Blue Sherwood Belek (16+) 5*
  • Robinson Hotels 5*

Також готелів TUI BLUE, TUI MAGIC LIFE та TT HOTELS офіційно повідомили про зупинення прийому бронювань від росіян.

Де відпочити в Туреччині без росіян: перелік готелів, які не приймають жителів Росії - фото 508955

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