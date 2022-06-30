Бельгія призупиняє видачу туристичних віз росіянам

Бельгія припиняє приймати документи на туристичні візи від громадян рф. Це означає, що росіяни не зможуть подорожувати до Бельгії на невизначений термін. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

Від 1 липня росіяни втратять можливість подорожувати до ще однієї країни – не зможуть отримати туристичну візу в Бельгію. Про це повідомляє оператор візових центрів VFS Global.

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Бельгія відмовляється приймати росіян після 1 липня – вони втратили можливість оформляти туристичні та інші короткострокові візи в цю країну.

Візовий центр Бельгії зможе приймати заяви від громадян росії тільки в окремих випадках – робочі візи, студентські візи, дозволи для возз'єднання сім'ї.

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