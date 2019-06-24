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Мессі – 32! Рідкісні фото, як змінювався найкращий футболіст світу

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День народження Лео МЕССІ - фото 1
День народження Лео МЕССІ

24 червня п'ятиразовий володар "Золотого м'яча", лідер іспанської "Барселони" та збірної Аргентини Ліонель Мессі відзначає своє 32-річчя.

Ліонель Мессі вже ввійшов в історію футболу і навіть у свої 32 не припиняє дивувати філігранною технікою та новими рекордами. Ось рідкісні фото, які покажуть шлях одного з найкращих футболістів планети.

Лео в дитинстві

Мессі – 32! Рідкісні фото, як змінювався найкращий футболіст світу - фото 176599

Юний Мессі

Мессі – 32! Рідкісні фото, як змінювався найкращий футболіст світу - фото 176591

Старт у збірній Аргентини, 2005 рік

Мессі – 32! Рідкісні фото, як змінювався найкращий футболіст світу - фото 176592
Молодий лідер "Барси", 2006 рік
Мессі – 32! Рідкісні фото, як змінювався найкращий футболіст світу - фото 176594

Зацініть зачіску Мессі у 2007-му ;)

Мессі – 32! Рідкісні фото, як змінювався найкращий футболіст світу - фото 176593

... і у 2008-му

Мессі – 32! Рідкісні фото, як змінювався найкращий футболіст світу - фото 176602
Ліонель Мессі з першим "Золотим м'ячем", 2009 рік
Мессі – 32! Рідкісні фото, як змінювався найкращий футболіст світу - фото 176604
2010 рік
Мессі – 32! Рідкісні фото, як змінювався найкращий футболіст світу - фото 176596
А ось і "Золота бутса", 2011 рік
Мессі – 32! Рідкісні фото, як змінювався найкращий футболіст світу - фото 176605
2013 рік – вперше після трирічної гегемонії без "Золотого м'яча"
Мессі – 32! Рідкісні фото, як змінювався найкращий футболіст світу - фото 176597
2014 рік
Мессі – 32! Рідкісні фото, як змінювався найкращий футболіст світу - фото 176598
Черговий "Золотий" рік у кар'єрі Мессі, 2015-й
Мессі – 32! Рідкісні фото, як змінювався найкращий футболіст світу - фото 176607
У 2016-му футболіст активно експериментує зі своєю зовнішністю
Мессі – 32! Рідкісні фото, як змінювався найкращий футболіст світу - фото 176608
Тринадцятий рік у команді каталонців
Мессі – 32! Рідкісні фото, як змінювався найкращий футболіст світу - фото 176609
Мессі – 32! Рідкісні фото, як змінювався найкращий футболіст світу - фото 176595
Лео зі своєю коханою Антонеллою Рокуццо, 2017 рік
Мессі – 32! Рідкісні фото, як змінювався найкращий футболіст світу - фото 176603

Весілля Лео та Антонелли в липні 2017

Мессі – 32! Рідкісні фото, як змінювався найкращий футболіст світу - фото 336048

У 2018-му футболіст вирішив змінити імідж

Мессі – 32! Рідкісні фото, як змінювався найкращий футболіст світу - фото 336049

Того ж року Мессі втретє став батьком

Мессі – 32! Рідкісні фото, як змінювався найкращий футболіст світу - фото 336052

Щаслива сім'я Лео, 2019 рік

Мессі – 32! Рідкісні фото, як змінювався найкращий футболіст світу - фото 336050

Вибори 2019: Відомий український футболіст балотується у парламент

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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