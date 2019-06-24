Мессі – 32! Рідкісні фото, як змінювався найкращий футболіст світу

24 червня п'ятиразовий володар "Золотого м'яча", лідер іспанської "Барселони" та збірної Аргентини Ліонель Мессі відзначає своє 32-річчя.

Ліонель Мессі вже ввійшов в історію футболу і навіть у свої 32 не припиняє дивувати філігранною технікою та новими рекордами. Ось рідкісні фото, які покажуть шлях одного з найкращих футболістів планети.

Лео в дитинстві

Юний Мессі

Старт у збірній Аргентини, 2005 рік

Молодий лідер "Барси", 2006 рік

Зацініть зачіску Мессі у 2007-му ;)

... і у 2008-му

Ліонель Мессі з першим "Золотим м'ячем", 2009 рік

2010 рік А ось і "Золота бутса", 2011 рік 2013 рік – вперше після трирічної гегемонії без "Золотого м'яча" 2014 рік Черговий "Золотий" рік у кар'єрі Мессі, 2015-й У 2016-му футболіст активно експериментує зі своєю зовнішністю Тринадцятий рік у команді каталонців Лео зі своєю коханою Антонеллою Рокуццо, 2017 рік Весілля Лео та Антонелли в липні 2017 У 2018-му футболіст вирішив змінити імідж Того ж року Мессі втретє став батьком Щаслива сім'я Лео, 2019 рік Вибори 2019: Відомий український футболіст балотується у парламент