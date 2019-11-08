Де сушити речі у квартирі: гарно і зручно

Скоро зима і питання де сушити речі стає все гострішим. Пропонуємо вам декілька яскравих і практичних варіантів вирішення проблеми.

Кріплення на ванні

Такі кріплення невеликі і застосовуються в основному для сушіння рушників, шкарпеток, білизни. До плюсів таких сушарок можна віднести лише малу вагу і простоту експлуатації. Мінуси: багато речей на ці конструкції не розвісиш, не підходять вони і для сушіння постільної білизни.

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Сушка для одягу

В розкладеному вигляді сушарка займає багато місця (особливо конструкції з додатковими модулями), але дозволяє зручно розмістити велику кількість речей. У зібраному стані товщина сушарки не перевищує 10 см, і її легко можна поставити між ванною і пральною машиною. Плюси: простота використання і довговічність; невелика вага; чудова місткість. Мінус у таких сушарок тільки один – вони займають площу.

Настінні сушки

Сушарки, що кріпляться на стіну, у використанні зручні. Плюси: компактні розміри, легкість і зручність в експлуатації, невисока ціна, естетичний вигляд. Мінуси: невелика місткість, максимальне навантаження не має перевищувати 7-10 кг, в залежності від моделі, для монтажу треба свердлити стіни.

Підвісні на стелю

За конструкцією стельові сушарки нагадують настінні, тільки з кріпленнями до стелі. Висота перекладин регулюється. Плюси: розвішані речі не займають корисний простір і майже не заважають користуватися ванною. Недоліком таких сушарок можна назвати трудомісткість монтажу.

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