Де пройдуть дощі: погода в Україні 20 березня

В Україну принесе суху та сонячну погоду антициклон, однак у кількох областях все ж пройдуть дощі. Детальніший прогноз погоди 20 березня читайте далі.

20 березня, у середу, майже по всій країні буде сонячна погода, однак атмосферний фронт принесе слабкі опади у вигляді дощів на півночі, у центрі, на заході та на Харківщині. А в Карпатах можливий навіть мокрий сніг. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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"Температура повітря розділиться десь по десятій ізотермі. На Заході, Півночі, у Центрі вдень у середу очікується +6+9 градусів, на Півдні, Сході та в районах центрального Дніпра +10+16 градусів. Тобто, лінія із температурою +10 градусів буде проходити між цими районами", – відзначила вона.

У Києві у середу втримається хмарна погода з проясненнями, місцями незначний дощ. Температура вночі втримається на рівні 0+2, а вдень до +6+8. А нова порція потепління прийде в країну вже з 23 березня.

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