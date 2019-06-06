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Де пройдуть дощі 7 червня: прогноз погоди в Україні

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Погода на 7 червня в Україні - фото 1
Погода на 7 червня в Україні

7 червня в Україні поменшає дощів з грозами, а температура продовжить підійматись. Детальніше про погоду на завтра читайте далі.

7 червня, у п'ятницю, в Україні все ще затримається волога погода, однак спека почне посилюватись. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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"Дощі з грозами 7-го червня найбільш ймовірні у західних областях, подекуди на Одещині та Миколаївщині, а надвечір у п'ятницю пройдуть на Харківщині та Сумщині. Найближчої ночі можуть дощі з грозами походити по Півночі та Центру. На решті території – без опадів. Температура повітря в Україні завтра очікується +25+30 градусів", – поділилась вона.

Погода на 7 червня в Україні - фото 332304

До того ж, на вихідних, 8-9 червня, температура підійметься до +28+34. Тому краще не нехтувати капелюхами, засобами від комарів, кремами для захисту шкіри, а також не забувати пити вдосталь води. У Києві у ніч на 7 червня можлива гроза, однак вдень істотних опадів не прогнозується. Повітря прогріється до +28 і навіть до +30.

"8-9 червня у Києві – локальні періодичні дощі та спека, побережіть себе, тримайтеся ближче до цивілізації, бо раптова гроза може накрити миттєво", – підсумувала Діденко.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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