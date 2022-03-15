Де отримати "лікарняні" та допомогу по вагітності під час війни

Як отримати допомогу по вагітності та лікарняні / Anastasiia Chepinska on Unsplash

Навіть під час воєнного стану українці можуть отримати і лікарняні, і допомогу по вагітності. Що для цього потрібно зробити – читайте далі.

У Центрі протидії дезінформації при РНБО України пояснили, як українцям отримувати оплату лікарняних та допомогу по пологах та вагітності під час війни. Відзначається, що кошти надають навіть якщо роботодавець не опрацював документи.

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Для цього потрібно звернутись до будь-якого зручного відділення Фонду соціального страхування України (посилання на всі відділення, які зараз працюють).

Що мати при собі для призначення виплати:

Паперовий листок непрацездатності або е-лікарняний;

Копії 1-ї-4-ї, 11-ї-16-ї сторінок паспорта або сторінки з відповідною інформацією іншого документа, що посвідчує особу;

довідки про присвоєння індивідуального податкового номера

Довідка про взяття на облік як ВПО в цьому випадку не вимагається.

Jonathan Borba on Unsplash

Напряму українці можуть отримати такі нарахування:

допомога по вагітності та пологах,

допомога по тимчасовій втраті працездатності,

допомога на поховання

Гроші перерахують на спеціально відкритий поточний рахунок або особисту банківську картку.

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