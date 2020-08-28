Де не відкриють школи з 1 вересня: список міст і районів з дистанційним навчанням

1 вересня стартує новий навчальний рік у школах та інших закладах освіти України, однак у районах, які належать до "червоної" зони, навчання буде дистанційним. До вашої уваги перелік таких населених пунктів!

Кабмін оновив поділ України на карантинні зони, тож 1 вересня звичний навчальний процес не розпочнеться в 21 регіоні, де встановлено "червоний" рівень епідемічної небезпеки.

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Навчання у карантинних зонах:

ЗЕЛЕНИЙ РІВЕНЬ – можна відвідувати заклади освіти без обмежень

– можна відвідувати заклади освіти без обмежень ЖОВТИЙ РІВЕНЬ – можна відвідувати заклади освіти без обмежень

– можна відвідувати заклади освіти без обмежень ПОМАРАНЧЕВИЙ РІВЕНЬ – заборонено відвідувати заклади освіти у групах понад 20 осіб, крім закладів дошкільної та загальної середньої освіти

– заборонено відвідувати заклади освіти у групах понад 20 осіб, крім закладів дошкільної та загальної середньої освіти ЧЕРВОНИЙ РІВЕНЬ – заборонено відвідувати заклади освіти

Де не відкриють школи та дитсадки з 1 вересня

З понеділка, 31 серпня, "червоний" рівень епідемічної небезпеки встановлений в 21 адміністративно-територіальній одиниці. Обмеження діятимуть в цих містах та районах щонайменше 2 тижні, адже рішення про послаблення не може бути переглянуто раніше.

Отож, школи та інші заклади освіти не відкривають:

міста Івано-Франківськ , Калуш та Коломия, Городенківський, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області;

, Калуш та Коломия, Городенківський, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області; міста Біляївка та Ізмаїл Одеської області;

міста Дубно та Острог, Костопільський та Радивилівський райони Рівненської області;

міста Бережани та Чортків, Бережанський район Тернопільської області;

місто Чернівці, Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Кіцманський та Новоселицький райони Чернівецької області.

У перелічених містах та районах в наступні 14 днів буде можливе лише дистанційне навчання.

Ми маємо негативний досвід міста Чернівці, де здійснюють масові перевірки і відкриття кримінальних справ на дирекції, на вихователів, на тих людей, які займаються з дітьми. Мені б дуже не хотілося, щоб на колективи наших закладів відкривалися кримінальні справи, тому з 1 вересня наші навчальні заклади не будуть працювати щонайменше два тижні, – пояснив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків.

У "помаранчевій", "жовтій" та "зеленій" зонах карантину учні ходитимуть до школи, але навчальний процес тут також трансформують, аби зробити його безпечним для школярів і педагогів. Наприклад, у Чернівецькій області формат роботи у своєму закладі освіти ухвалюватимуть педагогічні ради. Так, адміністрація закладу вирішуватиме, чи займатимуться діти позмінно, якою буде тривалість уроків тощо.

Традиційних лінійок та інших масових заходів не буде, їх проводитимуть в онлайн-форматі. Також запровадять нові форми виховної роботи – челенджі та зустрічі, які відбуватимуться дистанційно, – пояснила заступниця голови Чернівецької ОДА Ірина Ісопенко.

Вона також наголосила, що цього року батьків до шкіл не пускатимуть, виняток зроблять лише для тих, хто має дітей із особливими освітніми потребами. "Педагоги перебуватимуть у закладах освіти в масках. Засоби захисту у коридорах школи муситимуть носити і учні середніх та старших класів, для молодших школярів таке правило не запроваджуватимуть", – додала Ісопенко.

Правила навчання в школах України під час карантину

За рекомендаціями МОЗ, усі навчальні заклади повинні бути забезпечені достатньою кількістю безконтактних термометрів, антисептиків, засобів гігієни та індивідуального захисту. На вході до навчально закладу мають бути встановлені антисептики, а учні перед уроками повинні мити руки з милом. Перед початком робочого дня увесь персонал проходить температурний контроль.

Міністерство також рекомендує проводити заняття з деяких предметів на свіжому повітрі і максимально скоротити пересування дітей між класами.

Харчування у школах має бути організовано з дотриманням відстані 1,5 м між столами та 1 м між дітьми. Забороняється самообслуговування за системою "шведський стіл" та робота фонтанчиків.

Учні 1-4 класів можуть не використовувати маски. Усі решта повинні заходити та ходити по школі у масках, але можуть не користуватися ними під час занять.

При виявленні симптомів захворювання у дитини під час занять на неї треба надіти маску, відвести в окреме приміщення та повідомити батьків. Після цього вони мають звернутися до сімейного лікаря, який за потреби забезпечить приїзд бригади "швидкої". Рішення про ізоляцію контактних осіб прийматиме лікар-епідеміолог після підтвердження COVID-19.

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