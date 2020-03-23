Де найбільше проводять тестів на COVID-19

Найбільше тестів на коронавірус на добу проводять в американському штаті Нью-Йорк. Про це повідомив губернатор штату Ендрю Куомо.

За десять днів штат збільшив кількість тестів із тисячі до 16 тисяч на добу. "Наскільки це багато? Це більше, ніж тестує будь-який інший штат в США", – зазначив губернатор.

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Усього з початку епідемії перевірили 78 тисяч осіб. Куомо додав, що в Південній Кореї, яка вважається "золотим стандартом" за охопленням тестуванням, перевіряють близько 20 тисяч осіб на добу, але і населення там у два рази більше, ніж у Нью-Йорку.

Таке масове тестування дало результати – за останню добу в Нью-Йорку виявили 5700 осіб із коронавірусом, а їхня загальна кількість наближається до 21 тисячі, що значно більше, ніж у багатьох країнах. Відзначається, що в 13% випадків людину госпіталізовували, але тільки кожен четвертий з них потребує інтенсивної терапії. Померли 157 осіб, це менше 1% від загальної кількості виявлених хворих.

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