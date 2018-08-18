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Де на вихідних пройдуть дощі

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Погода в Україні 18-19 серпня - фото 1
Погода в Україні 18-19 серпня

Упродовж вихідних в Україні очікується мінлива погода: частину країни накриють зливи, а майже по всій території буде сухо та спекотно.

Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, дощі принесе незначний атмосферний фронт, який вже охопив Київщину, Черкащину і аж до Одещини. Саме так вже лиють періодичні дощі, а біля Білої Церкви - грози.

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"У літній день навіть незначний осередок нестійкості атмосфери може розвинутися у сильну локальну грозову зливу. Будьте уважними та обізнаними. І сьогодні, і завтра найбільша ймовірність періодичних дощі, гроз чи часом злив – на Півночі, Заході України та на Вінниччині й Одещині. Температура повітря +24+29 градусів. На решті території – сухо та спекотно, +30+35 градусів", –с наголосила синоптик.

У Києві прогнозуються короткочасні дощі з грозами, а також температура до +26-29.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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