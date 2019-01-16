Де і за скільки можна легально купити громадянство

Наявність другого та навіть третього паспорта дає практично необмежені можливості для подорожей. Утім, нагадуємо, що в Україні подвійне громадянство не визнається, хоч всі ми добре знаємо, що є ті, хто має не один паспорт. А тепер про цікаве.

Серед заможних мандрівників усе популярнішою стає покупка паспортів інших країн. Це називається громадянство за інвестиції.

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Одні використовують другий паспорт для поїздок у місця, недоступні з основним документом, інші – для покупки нерухомості за кордоном. Чим громадянство краще за посвідку на проживання? Тим, що перше – більш постійне, воно дає право офіційно працювати в країні і його не можна забрати – якщо, звичайно ж, громадянин не вчинив якийсь серйозний злочин.

Країни, що продають своє громадянство, прагнуть залучити багатих іноземних інвесторів для пожвавлення місцевої економіки. Витрати на участь можуть варіюватися від 3 тисяч доларів на рік у Таїланді до мільйона доларів у США.

У Таїланді потрібно буде віддавати по 3 тисячі доларів на рік

У країнах Карибського басейну, таких як Антигуа, Сент-Кітс або Сент-Люсія, громадянство за інвестиції обійдеться від 100 до 150 тисяч доларів США. В Європі ця процедура значно дорожча. На Кіпрі програма отримання громадянства за інвестиції передбачає вкладення, щонайменше, 2 мільйонів євро (також потрібно сплатити податки та мита), на Мальті – від 880 тисяч євро, в Болгарії – трохи більше мільйона євро.

У деяких країнах, до прикладу, у Великобританії, однією з обов'язкових умов також може бути проживання в країні протягом кількох років.

У більшості держав другий паспорт в обмін на інвестиції реально отримати протягом 2-5 місяців. І для цього не обов'язково жити або приїжджати в країну ані до, ані після видачі паспорта. А Вануату навіть почала продавати своє громадянство за біткойни. Прогрес не стоїть на місці.

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