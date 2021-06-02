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Датська журналістка зайнялася сексом під час інтерв'ю
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Журналістка з Данії Луїза Фішер під час інтерв'ю у свінгер-клубі для Radio4 зайнялася сексом. Фрагмент ефіру був опублікований у Twitter радіостанції.
Як пише Bild, 26-річна Луїза Фішер готувала матеріал про відновлення роботи розважального закладу Swingland недалеко від Копенгагена після пом'якшення заходів з боротьби з коронавірусом. Журналістка розпитувала гостей про їхні враження, і за її словами, не планувала інтимної близькості.
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Вона підійшла до гостей, які розмовляли на барі, поставила кілька запитань, а потім вони перейшли на велике ліжко. "Мені здалося, що люди в клубі свінгерів набагато ввічливіші один з одним, ніж, наприклад, в звичайних барах чи клубах", – зазначила Луїза.
Проте на записі чути стогін журналістки зі словами: "Попередження: стало жарко і волого як для нашого репортера, так і для гостей". Програмний менеджер радіостанції Тіна Крагелунд високо оцінила "зусилля" Фішер.
"Я думаю, це круто, коли наші репортери експериментують з іншою журналістикою", – зазначила вона. У коментарі шведській телекомпанії SVT Крагелунд зазначила, що Radio4 "не боїться контакту з чимось настільки ж універсальним, як секс".
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