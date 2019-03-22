Даша Астаф'єва знялася в новій голій фотосесії в ліжку (фото 18+)

Популярна українська співачка Даша Астаф'єва опублікувала в Instagram Stories нові гарячі світлини. Це нові знимки з оголеної фотосесії зірки.

Даша славиться своєю любов'ю до оголеного тіла й часто тішить своїх фанів пікантними кадрами з фотосесій. Цей раз не виняток. Співачка розмістила у своїй соцмережі сміливі фото, які вражають.

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На новій світлині українська секс-бомба позує повністю оголена. Зрідка вона прикриває свої пишні форми ковдрою або встає у вигідну позу, яка інтригує.

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