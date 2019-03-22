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Даша Астаф'єва знялася в новій голій фотосесії в ліжку (фото 18+)

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Даша Астаф'єва - фото 1
Даша Астаф'єва

Популярна українська співачка Даша Астаф'єва опублікувала в Instagram Stories нові гарячі світлини. Це нові знимки з оголеної фотосесії зірки.

Даша славиться своєю любов'ю до оголеного тіла й часто тішить своїх фанів пікантними кадрами з фотосесій. Цей раз не виняток. Співачка розмістила у своїй соцмережі сміливі фото, які вражають.

І ще: Даша Астаф'єва оголила груди на фотосесії (18+)

На новій світлині українська секс-бомба позує повністю оголена. Зрідка вона прикриває свої пишні форми ковдрою або встає у вигідну позу, яка інтригує.

Даша Астаф'єва знялася в новій голій фотосесії в ліжку (фото 18+) - фото 316076

Даша Астаф'єва знялася в новій голій фотосесії в ліжку (фото 18+) - фото 316077

Даша Астаф'єва знялася в новій голій фотосесії в ліжку (фото 18+) - фото 316078

До теми: Даша Астаф'єва показала пишні форми (фото 18+)

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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