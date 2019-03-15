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Даша Астаф'єва показала пишні форми (фото 18+)

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Фотографію Даша опублікувала на своїй сторінці в Instagram. - фото 1
Фотографію Даша опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Відвертий знімок Даші Астаф'євої викликав бурхливу реакцію у користувачів мережі. Підписники активно обговорюють фігуру співачки.

Українська співачки Даша Астаф'єва славиться своєю любов'ю до відвертих образів. На цей раз вона знялася у сміливому корсеті.

І ще: Даша Астаф'єва розкрила своє інтимне табу

Корсет складається з чорних глянцевих бусин й щільно облягає голе тіло Даші. Знимок зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Пікантності фото додають ноги Астаф'євої в колготках у сіточку. Виглядає дуже спокусливо.

До теми: Даша Астаф'єва оголила груди на фотосесії (18+)

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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