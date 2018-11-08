Даша Астаф'єва вразила екстравагантним образом

Українська співачка Даша Астаф'єва здивувала дивним нарядом.

Популярна українська співачка, актриса і секс-символ Даша Астаф'єва часто ділиться з фанатами в Instagram знімками з життя і різних фотосесій.

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Нещодавно знаменитість похвалилася дуже яскравими вбраннями з нової колаборації Moschino і H&M, колекція яких викликала справжній фурор в світі шоу-бізнесу. Так, артистка позувала в чорному облягаючому вбранні, використовуючи як аксесуар золоті туфлі-човники.

Дивіться фотогалерею:

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