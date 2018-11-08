Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Чорна п'ятниця Х-фактор 9 Танці з зірками

Даша Астаф'єва вразила екстравагантним образом

  • 135
Артистка позувала в чорному облягаючому вбранні - фото 1
Артистка позувала в чорному облягаючому вбранні / instagram

Українська співачка Даша Астаф'єва здивувала дивним нарядом.

Популярна українська співачка, актриса і секс-символ Даша Астаф'єва часто ділиться з фанатами в Instagram знімками з життя і різних фотосесій.

І ще: Моторошна Даша Астаф'єва та спокуслива Cardi B: тижневий огляд зіркових Instagram

Нещодавно знаменитість похвалилася дуже яскравими вбраннями з нової колаборації Moschino і H&M, колекція яких викликала справжній фурор в світі шоу-бізнесу. Так, артистка позувала в чорному облягаючому вбранні, використовуючи як аксесуар золоті туфлі-човники.

Дивіться фотогалерею:

Читайте також: Даша Астаф'єва захопила шанувальників ніжним образом

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Гороскоп на цей тиждень 19 – 25 листопада 2018: прогноз для знаків Зодіаку
  • 19 листопада, 14:50
  • 1975
Стоянівка – переможці шоу Ліга сміху 4: відео виступу у фіналі
  • 23 листопада, 22:13
  • 1474
4G-revolution: вигравай круті подарунки від Радіо МАКСИМУМ та Київстар
  • 01 листопада, 09:00
  • 451
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Культура