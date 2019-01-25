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Даша Астаф'єва розбурхала мережу інтимним відео

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Співачка Даша Астаф'єва - фото 1
Співачка Даша Астаф'єва / instagram

Українська співачка Даша Астаф'єва порадувала свої шанувальників новим відвертим роликом.

Популярна українська співачка і актриса Даша Астаф'єва знялася в рекламі парфумів. У ролику вона повністю змінила образ, з'явившись перед глядачем оголеною і з рудим волоссям.

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Користувачі мережі відзначили, що артистка приголомшливо виглядає. Відео зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Шикарна жінка просто", "Даша, ну приголомшливо ж", "Дашуль, ну скільки ж тобі природа дала краси і сексуальності і все це в тебе так природно і невимушено", – пишуть в мережі.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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