Даша Астаф'єва повністю роздяглася для нової гарячої фотосесії

Українська співачка, актриса і екс-солістка гурту Nikita Даша Астаф'єва показала знімок, на якому зображена повністю голою.

Українська секс-бомба постала у новій фотосесії без одягу, прикривши голе тіло прозорою тканиною. Сміливе фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Шанувальникам Астаф'євої новий спокусливий знімок припав до душі. Вони зазначили, що співачка, як завжди, виглядає просто карколомно і чарівно. Під фото вони залишили масу захоплених коментарів.

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