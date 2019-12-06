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Даша Астаф'єва перетворилася на красуню з 30-х років

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Даша Астаф'єва - фото 1
Даша Астаф'єва / elle

Модель Даша Астаф'єва підкорила фанатів новим образом, позуючи для популярного бренду. Шанувальники у захваті!

Популярна українська співачка, актриса і секс-символ Даша Астаф'єва часто ділиться з фанатами в Instagram фотографіями з життя і різних фотосесій.

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Днями знаменитість похвалилася пікантними кадрами, рекламуючи відомий парфумерний бренд. Так, артистка приміряла бордову шовкову сукню, грайливо приспустивши одну її частину, а пристрасний образ доповнила вечірнім макіяжем.

"Твій вогонь, який проситься назовні, не боячись навіть самого сильного холоду...", – загадково підписала Астаф'єва. Фоловери залишилися в захваті: "Прекрасні як завжди", "Яке поєднання кольорів, а Ви неймовірні", "Аль Капоне плаче за вами. Красиво", "Шик і блиск як завжди", "Даша, ти завжди королева! Дуже-дуже красива!".

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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