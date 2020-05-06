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Дарт Вейдер стежить за дотриманням карантину у філіппінському селі

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Дарт Вейдер стежить за дотриманням карантину у філіппінському селі - фото 1

Сільський офіцер, переодягнений у героя "Зоряних війн" Дарта Вейдера, пересувається на невеликому човні, щоб доставити товари для допомоги мешканцям у затопленому Малабоні. Дивіться, як знаменитий вигаданий персонаж розвозить консерви і рис людям, які перебувають на самоізоляції.

Філіппінські чиновники в костюмах Дарта Вейдера і штурмовика зі знаменитого всесвіту Зоряних війн розвозять гуманітарну допомогу жителям невеликого філіппінського містечка Малабон.

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Костюми героїв популярної кіносаги зроблені здебільшого з гумових килимків. Однак, як вважають автори ідеї, перевтілення їм вдалося і мета досягнута. Жителі містечка отримують гуманітарну допомогу, посміхаються, а заодно і прислухаються до порад чиновників.

"Ми звітуємо жителям, які все ще виходять на вулицю без необхідних пропусків, а також тих, хто не носить маски для обличчя", – говорить "Дарт Вейдер".

Дарт Вейдер стежить за дотриманням карантину у філіппінському селі - фото 402273
Дарт Вейдер стежить за дотриманням карантину у філіппінському селі - фото 402274
Дарт Вейдер стежить за дотриманням карантину у філіппінському селі - фото 402272

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Джерело: reuters
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