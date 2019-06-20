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Даріо Срна несподівано повернувся в Шахтар: перші деталі

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Даріо СРНА - фото 1
Даріо СРНА / gettyimages

Колишній капітан "гірників" Даріо Срна завершив виступи в італійському "Кальярі" й вирішив повернутися в "Шахтар", щоб долучитися до тренерського штабу Луїса Каштру. Дізнайтеся свіжі деталі!

Як відомо, Даріо Срна був гравцем "оранжево-чорних" з 2003 по 2018 рік і встановив абсолютний рекорд "Шахтаря" за кількістю ігор. За 15 років у команді він провів 536 матчів і забив 49 голів, завоювавши з командою 26 трофеїв: Кубок УЄФА, 10 чемпіонств, 7 Кубків і 8 суперкубків України.

Це цікаво: Що треба знати про нового тренера Шахтаря Луїса Каштру

Нагадаємо, у "Кальярі" Даріо Срна перебрався влітку минулого року після закінчення контракту з "Шахтарем". У Серії А 2018/19 футболіст зіграв 26 матчів. Тепер 37-річний хорват завершить кар'єру гравця і розпочне роботу в тренерському штабі нового наставника "гірників" Луїса Каштру.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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