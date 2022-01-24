Дарина Білодід знялася у зухвалій фотосесії: сексуальні кадри юної спортсменки

Українська дзюдоїстка Дарина Білодід розбурхала своїх підписників серією сексуальних фото. Шанувальники красуні уже оцінили фотосесію.

Так, гарячими знімками Дарина Білодід поділилася на своїй сторінці в Instagram. Перед камерою спортсменка постала з ефектною зачіскою, у чорному відвертому боді та чоботях. Знялася красуня у спортивному залі, позуючи на тренажерах та з гантелями у руках.

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"Бум", — коротко написала у підписі до фото Дарина.

Крім цього, більше кадрів із фотосесії дзюдоїстки опублікувала їхня авторка.

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