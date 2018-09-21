17-річна Дарина Білодід стала наймолодшою чемпіонкою світу з дзюдо: фото красуні

20 вересня юна українська дзюдоїстка Дарина Білодід виграла чемпіонат світу та стала наймолодшою чемпіонкою світу в історії! Дивіться відео ефектної перемоги нашої красуні та не менш ефектні особисті фото дівчини.

На чемпіонат світу в Баку Дарина Білодід їхала у ролі однієї з головних претенденток на перемогу – українка посідала третє місце в світовому рейтингу і в 2018 році вона провела шість змагань, де не програла жодної сутички.

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У Баку українка провела п'ять сутичок – три з них завершила достроково. Так, у півфінальному поєдинку у ваговій категорії до 48 кг Дарина Білодід перемогла олімпійську чемпіонку Паулу Парето з Аргентини, а в фіналі здолала чемпіонку світу-2017 Фуну Тонакі з Японії.

Дивіться відео перемоги Дарини Білодід:

Складно повірити, але Дарина не програє в 30 поєдинках поспіль і зі спортивної точки зору виглядає справжнім "монстром", який знищує своїх суперниць на татамі.

Але це не заважає Дарині бути симпатичною дівчиною, яка тішить не тільки спортивними досягненнями, а й своєю красою. Багато шанувальників дзюдо (і не тільки з України) вважають її найпривабливішою дзюдоїсткою сучасності. Ось вам ефектні фото, які переконають у цьому і вас!

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