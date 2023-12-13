Добрий вечір тобі, пане господарю: ROXOLANA записала альбом колядок з іншими зірками

Популярна українська співачка ROXOLANA (Роксолана Сирота) презентувала новий альбом колядок під назвою: "Настрій: колядувати". Його зірка записала разом з іншими популярними українськими виконавцями.

До створення платівки долучилися також відомі зірки українського шоубізнесу. У альбомі, окрім пісень, є короткі віншування. Слухайте колядку "Добрий вечір тобі, пане господарю" за посиланням.

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Напередодні Різдва, яке цьогоріч вперше відзначатимуть в Україні 25 грудня, та новорічних свят, зірки шоубізнесу створюють святковий настрій. Співачка ROXOLANA випустила альбом колядок в сучасній обробці "Настрій: колядувати".

Разом з ROXOLANA заколядували Дантес, Монатік, KAZKA, Пилип Коляденко із Kadnay, переможниця 12-го сезону Голосу Марія Квітка. Серед пісень – "Добрий вечір тобі, пане господарю" – це ремікс на колядку у виконанні Тіни Кароль із вже легендарної "Різдвяної історії" з використанням її запису.

Я була щаслива, коли всі артисти одразу погодились на запис дуетів. Це історія про об’єднання і про традиції, які можуть бути цікаві усім поколінням, про те, що українські давні пісні можуть звучати модно і класно, – розповідає ROXOLANA.

Загалом в альбомі зібрано 8 колядок, а також віншування – традиційні різдвяні побажання щастя і добра.

Реакція мережі:

"Дякую за якісний україномовний контент, намагаюся завжди коментувати, підтримувати і поширювати"

"Класна версія відомої колядки, мені подобається"

"Це неймовірно прекрасно!"

"Чекаємо з нетерпінням ще каверів"

"Супер. Всі різдвяні пісні у Вашому виконанні є неперевершеними!"

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