Дантес став ворогом росії: кумедна реакція співака

Володимир Дантес опинився у "чорному списку" для росіян, адже відкрито говорить про війну та не раз звертався до своїх шанувальників з РФ. Але ця новина зовсім не засмутила виконавця.

33-річний український співак та шоумен Володимир Дантес активно відстоює українську позицію в соцмережах, через що опинився у переліку "ворогів Росії". Про це сам музикант повідомив на своєму профілі в інстаграмі.

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Він розмістив скриншоти, на яких можна побачити перелік причин для такого рішення з боку росіян. Все тому, що Дантес "вихваляє батальйон "Азов", а також закликає населення РФ влаштовувати антивоєнні протести та мітинги.

Ми, українські євреї, ще ті поганці. Фух, чому мене так довго розглядали?, – весело зауважив музикант під черговим скриншотом, де його ім'я та фотографія красуються серед "ворогів росії".

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