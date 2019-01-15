Дантес і Дорофєєва оригінально підтримали Аdele популярним флешмобом

Надія Дорофєєва та Володимир Дантес долучилися до популярного всесвітнього флешмобу з підтримки Adele.

Користувачі мережі запустили флешмоб, який присвячений британській співачці Adele. Зірка нещодавно заявила, що вирішила на якийсь час припинити свою кар'єру і піти зі сцени. Фанати, стурбовані таким рішенням, вирішили підтримати співачку оригінальними відео в Instagram, до якого приєдналися й українські зірки.

До слова: Олександр Усик долучився до флешмобу в честь співачки Adele

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