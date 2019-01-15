Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Різдво Нацвідбір на Євробачення 2019

Дантес і Дорофєєва оригінально підтримали Аdele популярним флешмобом

  • 44
Надія Дорофєєва та Володимир Дантес - фото 1
Надія Дорофєєва та Володимир Дантес / instagram

Надія Дорофєєва та Володимир Дантес долучилися до популярного всесвітнього флешмобу з підтримки Adele.

Користувачі мережі запустили флешмоб, який присвячений британській співачці Adele. Зірка нещодавно заявила, що вирішила на якийсь час припинити свою кар'єру і піти зі сцени. Фанати, стурбовані таким рішенням, вирішили підтримати співачку оригінальними відео в Instagram, до якого приєдналися й українські зірки.

До слова: Олександр Усик долучився до флешмобу в честь співачки Adele

Читайте також: Український телеведучий здивував яскравим сніданком в Африці

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Найкращі українські пісні 2018 року: рейтинг ТОП 50 від Радіо МАКСИМУМ
  • 28.12.2018, 19:00
  • 4750
Привітання з Днем ангела Василя 2019 і картинки на іменини Васі
  • 13 cічня, 15:00
  • 23017
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25.04.2018, 20:31
  • 1027058
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз