Данські науковці розповіли, наскільки ефективно медичні маски захищають від COVID-19

Учені з Копенгагенського університету та Національного госпіталю Данії виявили, що носіння медичної маски знижує ризик підхопити коронавірус на 15-20%. До цього висновку команда прийшла під час свого дослідження, результати якого опубліковані на сайті медустанови.

Дослідження проходило за участю 6024 повнолітніх данців, які повинні були щодня проводити по 3 години у місцях масового скупчення людей.

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Одна половина носила маски, а друга – ні. Через місяць з'ясувалося, що в першій групі коронавірус підхопили 1,8 відсотка волонтерів, а в другій – 2,1 відсотка.

Науковці відзначили, що експеримент проводився ще у квітні-травні, коли данцям рекомендували носити засоби індивідуального захисту лише у медичних установах, тому отримані дані показують ступінь захисту засобів індивідуального захисту в умовах, коли більшість людей не дотримується маскового режиму.

При іншому сценарії – коли всі люди дотримуються маскового режиму – ризик підхопити коронавірус повинен бути нижчим.

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