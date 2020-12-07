Дан Балан загадково прокоментував стосунки з Тіною Кароль: відео

Відомий молдавський співак Дан Балан прокоментував свою тривалу відсутність і розповів, чи продовжує він стосунки з українською артисткою Тіною Кароль.

У невеликому інтерв'ю в програмі Світське життя з Катериною Осадчою Дан розповів, як він пережив карантин, і що він робив весь цей час.

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"Так, я трохи пропав. Готував альбом, усамітнився, працював, так що чекайте сюрпризів", – заінтригував Балан. Також співак розповів, що карантин він провів в Україні, Молдові та Румунії. На запитання телеведучої, чи не подавав він на українське громадянство, співак відповів, що ні, але українців він любить і відчуває себе тут дуже добре.

Нагадаємо, що Дан Балан на Танцях з зірками представив свій новий сингл, який заспівав у дуеті з молодою виконавицею Індірою Едільбаєвою. Також музикант зізнався, чи вболівав він за когось з учасників танцювального шоу. "Я дивився ... тільки подивитися, в чому ж Тіна сьогодні вийшла. Побачив і все, і далі працював", – сказав Балан.

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