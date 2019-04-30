Dan Balan – Balzam: дивіться яскравий кліп на запальний трек

Відомий співак, зірковий тренер Голосу країни 9 Dan Balan представив запальний трек "Balzam" і відеокліп на нього. Молдавський артист записав цю пісню разом з російською співачкою Люсею Чеботіною.

Цікаво, що за весь час свого наставництва на шоу Голос країни 9 Балан показував, що йому подобаються емоційні і веселі пісні. У кліпі співак показав всі свої хореографічні здібності, а також здивував ритмічним репом.

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Dan Balan – Balzam – дивіться онлайн новий кліп молдавського співака:

Текст і слова пісні Balzam:

Он приходит как всегда в среду ночью в два часа

А сегодня я решила, не открою

Но открыла свой бальзам и глотнула пополам

В этот вечер все так сыро, я танцую совсем одна



Одна

Одна



А сколько фруктовых садов не потерялось

Потеряло меня и ясность

Симуляция борьбы

Меняешь парадигмы каждый день

И просыпаешься с той же мыслью

Хочешь чего-то нового, ок



Была же мечта, по небу ходила

Суета, суета, теперь танцуешь одна

Хотела со мной, чтоб сердце остыло

Суета, суета, теперь танцуешь одна



Я танцую одна



Он приходит как всегда в среду ночью в два часа

А сегодня я решила, не открою

Но открыла свой бальзам и глотнула пополам

В этот вечер все так сыро, я танцую совсем одна



Одна



Опять следуешь зеленым фруктам

И жуешь свою гордость

Жажда возле источника

Пытаюсь тебя простить

Холодное сердце

Притягивает аморальную книгу

Хочешь чего-то нового, ок



Была же мечта, по небу ходила

Суета, суета, теперь танцуешь одна

Хотела со мной, чтоб сердце остыло

Суета, суета, теперь танцуешь одна



Я танцую одна



Он приходит как всегда в среду ночью в два часа

А сегодня я решила, не открою

Но открыла свой бальзам и глотнула пополам

В этот вечер все так сыро, я танцую совсем одна



Танцую одна

Танцую одна

Танцую одна

Танцую одна

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