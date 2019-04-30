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Dan Balan – Balzam: дивіться яскравий кліп на запальний трек
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Відомий співак, зірковий тренер Голосу країни 9 Dan Balan представив запальний трек "Balzam" і відеокліп на нього. Молдавський артист записав цю пісню разом з російською співачкою Люсею Чеботіною.
Цікаво, що за весь час свого наставництва на шоу Голос країни 9 Балан показував, що йому подобаються емоційні і веселі пісні. У кліпі співак показав всі свої хореографічні здібності, а також здивував ритмічним репом.
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Dan Balan – Balzam – дивіться онлайн новий кліп молдавського співака:
Текст і слова пісні Balzam:
Он приходит как всегда в среду ночью в два часа
А сегодня я решила, не открою
Но открыла свой бальзам и глотнула пополам
В этот вечер все так сыро, я танцую совсем одна
Одна
Одна
А сколько фруктовых садов не потерялось
Потеряло меня и ясность
Симуляция борьбы
Меняешь парадигмы каждый день
И просыпаешься с той же мыслью
Хочешь чего-то нового, ок
Была же мечта, по небу ходила
Суета, суета, теперь танцуешь одна
Хотела со мной, чтоб сердце остыло
Суета, суета, теперь танцуешь одна
Я танцую одна
Он приходит как всегда в среду ночью в два часа
А сегодня я решила, не открою
Но открыла свой бальзам и глотнула пополам
В этот вечер все так сыро, я танцую совсем одна
Одна
Опять следуешь зеленым фруктам
И жуешь свою гордость
Жажда возле источника
Пытаюсь тебя простить
Холодное сердце
Притягивает аморальную книгу
Хочешь чего-то нового, ок
Была же мечта, по небу ходила
Суета, суета, теперь танцуешь одна
Хотела со мной, чтоб сердце остыло
Суета, суета, теперь танцуешь одна
Я танцую одна
Он приходит как всегда в среду ночью в два часа
А сегодня я решила, не открою
Но открыла свой бальзам и глотнула пополам
В этот вечер все так сыро, я танцую совсем одна
Танцую одна
Танцую одна
Танцую одна
Танцую одна
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