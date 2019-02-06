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Дамбо: новий трейлер фільм про слоненя від Тіма Бертона

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Дамбо, дивитись трейлер фільму онлайн - фото 1
Дамбо, дивитись трейлер фільму онлайн / Disney Movies

У мережі з'явився новий трейлер до фантастичного фільму про слоненятко з великими вухами "Дамбо" від відомого режисера Тіма Бертона. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Студія Disney потішила фанатів Тіма Бертона трейлером до нового фільму "Дамбо", прем'єра якого запланована вже 29 березня 2019 року.

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Стрічка розповідає історію оригінального мультфільму від Disney про те, як у цирку народжується унікальне слоненя з величезними вухами. Однак його особливість спершу обертається проти нього. Але згодом всі мешканці цирку дізнаються, що маленький Дамбо може літати.

Головні ролі у фільмі зіграли Єва Грін, Денні ДеВіто, Майкл Кітон, Колін Фаррел та багато інших.

Дамбо, дивитись трейлер фільму онлайн:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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