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Далай-лама випустив альбом, який дозволить розслабитися: слухайте дебютну платівку
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Якщо під час карантину та вимушеної самоізоляції ви виявили у себе надмірну дратівливість та агресію, що дебютний альбом Далай-лами допоможе з цим поборотися. Слухайте платівку "Inner World" і налаштовуйтесь на позитивний лад.
Духовний лідер Далай-лама випустив дебютний музичний альбом з навчаннями і мантрами. Платівка називається "Внутрішній світ" (Inner World). Її реліз відбувся саме на честь 85-річчя гуру.
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До альбому увійшло 11 треків. Вони записані в колаборації з новозеландською виконавицею Джунель Кунін, послідовницею навчань Далай-лами. Ідея записати платівку з мантрами належала їй: Кунін написала лист духовному лідеру, де висловила впевненість в тому, що зачитані ним молитви допоможуть людям впоратися з емоційним стресом.
Dalai Lama – Inner World, слухайте дебютну платівку духовного лідера:
Зазначимо, що усі кошти, отримані з продажу альбому, передадуть організаціям, які займаються дослідженням у сегменті contemplative science (споглядальну науку).
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