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Дайвери занурилися до есмінця, який лежить на рекордній глибині

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USS Johnston - фото 1
USS Johnston / dailymail

Американські дайвери вивчили затоплений військовий корабель США, що спочиває на глибині 6456 метрів в Тихому океані. Це найглибше з відомих місць корабельних аварій.

Есмінець Джонстон (USS Johnston) був потоплений японським флотом 25 жовтня 1944 року. Про це повідомляє ctvnews.

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Щоб дістатися до нього дослідники використовували спеціальне глибоководне судно. Довжина есмінця – близько 115 метрів, ширина – 12 метрів.

"Джонстон" брав участь у наймасштабнішій морській битві Другої світової війни, битві в затоці Лейте у Філіппінському морі, і занурився на дно після потрапляння кількох японських снарядів. Вперше уламки судна були виявлені в 2019 році біля узбережжя острова Самар. Тоді дистанційно керований апарат зафіксував частини судна, але не зміг дістатися корпусу.

Дайвери занурилися до есмінця, який лежить на рекордній глибині - фото 455017

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