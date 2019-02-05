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Дайвер зняв на камеру землетрус під водою: відеофакт

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Землетрус під водою - фото 1
Землетрус під водою

У мережі не можуть відвести погляд від запису, як виглядає землетрус під водою. Моторошне видовище!

На платформі Reddit користувач з ніком dvne3K поділився захопливим відео, як дайвер під водою зняв на відео землетрус. За короткий час допис опинився у трендах, де зібрав понад 35 тисяч переглядів та понад 400 коментарів. У ролику можна побачити, як починає колихатись все навколо, а також активно рухаються водорості.

І ще: Крижані штани: у США набирає популярність кумедний челендж

Diver captures earthquake underwater from r/interestingasfuck

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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