Дайвер зняв на камеру землетрус під водою: відеофакт

У мережі не можуть відвести погляд від запису, як виглядає землетрус під водою. Моторошне видовище!

На платформі Reddit користувач з ніком dvne3K поділився захопливим відео, як дайвер під водою зняв на відео землетрус. За короткий час допис опинився у трендах, де зібрав понад 35 тисяч переглядів та понад 400 коментарів. У ролику можна побачити, як починає колихатись все навколо, а також активно рухаються водорості.

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