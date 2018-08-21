Чоловік підкорив величезну хвилю на надувному матраці: курйозне відео

У Каліфорнії на відео потрапив чоловік, який "осідлав" гігантську хвилю на матраці, витерши ніс серферам.

Американець, який відпочивав на узбережжі Південної Каліфорнії став зіркою. Чоловік зміг впоратися з стихією, що розбушувалася, на надувному матраці.

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Інцидент стався на пляжі в окрузі Оріндж і потрапив на відео. Ролик зняли очевидці, супроводжуючи зйомку вигуками і оплесками.

На кадрах видно, як чоловік підкорює велику хвилю на надувному матраці, а серферів на дошках зносить водним потоком.

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