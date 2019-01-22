Цю ягоду обов'язково їсти всім, хто полюбляє випити

Медики назвали ягоду, яка повинна бути у раціоні людей, які часто вживають алкогольні напої.

Американські дослідники дійшли до висновку, що помідори здатні захистити організм від негативного впливу спиртних напоїв.

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Це підтвердили експерименти на мишах, яких розділили на дві групи. Одні давали дози алкоголю та порошок з концентрату томатних речовин, а інші лише спиртне. Дослідження продовжувалось місяць, після чого у гризунів перевірили стан здоров'я. Виявилось, що у тих, хто вживав помідори, мозок та печінка були у значно кращому стані, аніж в інших.

"Кількість томатного порошку, що містить стільки ж поживних речовин, скільки один свіжий помідор, ефективно блокувала дію алкогольних напоїв на печінку і на мозок в 90% випадків", – підсумували експерти.

Помідори нівелюють наслідки алкоголю

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