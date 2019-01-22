Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Голос країни Нацвідбір на Євробачення 2019

Цю ягоду обов'язково їсти всім, хто полюбляє випити

  • 138
Ягода, яка нівелює наслідки алкоголю - фото 1
Ягода, яка нівелює наслідки алкоголю

Медики назвали ягоду, яка повинна бути у раціоні людей, які часто вживають алкогольні напої.

Американські дослідники дійшли до висновку, що помідори здатні захистити організм від негативного впливу спиртних напоїв.

І ще: Чи варто приймати вітамін D для профілактики: відповідь медиків

Це підтвердили експерименти на мишах, яких розділили на дві групи. Одні давали дози алкоголю та порошок з концентрату томатних речовин, а інші лише спиртне. Дослідження продовжувалось місяць, після чого у гризунів перевірили стан здоров'я. Виявилось, що у тих, хто вживав помідори, мозок та печінка були у значно кращому стані, аніж в інших.

"Кількість томатного порошку, що містить стільки ж поживних речовин, скільки один свіжий помідор, ефективно блокувала дію алкогольних напоїв на печінку і на мозок в 90% випадків", – підсумували експерти.

Помідори нівелюють наслідки алкоголю - фото 302761
Помідори нівелюють наслідки алкоголю

Читайте також: 5 порад, які допоможуть розігнати метаболізм

Джерело: zdorovia.com.ua
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Гороскоп на лютий 2019: прогноз на місяць для всіх знаків Зодіаку
  • 01 лютого, 12:51
  • 2037
Привітання з Днем ангела Оксани: побажання і картинки на іменини
  • 05 лютого, 18:42
  • 31326
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25.04.2018, 20:31
  • 1162106
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Алкоголь