Чи варто приймати вітамін D для профілактики: відповідь медиків

Лікарі пояснили, чи потрібно вживати вітамін D для профілактики і як він впливає на здоров'я.

У МОЗ продовжують ділитись корисною інформацією про медреформу та здоров'я на своїй сторінці в соцмережі Facebook. Цього разу медики спільно з науковою блогеркою Дарією Озерною пояснили, чи корисно приймати вітамін D для профілактики.

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Чи варто приймати вітамін D для профілактики

Міфи про користь вітаміну D

Прийом вітаміну D не допомагає запобігати переломам кісток. Це підтвердило дослідження серед більш як 50 тисяч мешканців США віком 50+.

Вітамін D у пігулках не допомагає людям позбуватися депресії, а також не запобігає раку.

Однак вітамін допомагає знизити ризики виникнення захворювань верхніх дихальних шляхів, а також загострення астми.

Вітамін D не впливає на лікування серцево-судинних захворювань, однак позитивно впливає на стан артерій.

Деякі дослідження підтверджують, що вітамін D корисний під час синдрому полікістозних яєчників.

"Не приймайте вітамін D просто так. Це – не панацея від хвороб. А його високі дози можуть бути шкідливими для здоров’я. Не “виписуйте” собі самостійно жодні вітаміни та харчові добавки, а радьтеся зі своїм лікарем", – наголошують медики.

Варто додати, що вітамін D надходить в організм з яйцями, рибою та вершковим маслом, а також виробляється за перебування на вулиці вдень.

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