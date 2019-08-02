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Ця красуня виглядає як ровесниця свого 22-річного сина

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Хлопець і його мама виглядають як пара - фото 1
Хлопець і його мама виглядають як пара / instagram

22-річний Джонатан Нгуен з Лос-Анджелеса показав у Facebook знімок, який він зробив разом зі своєю мамою, чим викликав суперечки у користувачів мережі.

Публікація зібрала понад 14 тисяч лайків і більше восьми тисяч коментарів!

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Користувачі в коментарях пишуть, що жінка виглядає як сестра чи кохана хлопця. "Це класно, коли твоя мати-азіатка так молодо виглядає, − розповідає 22-річний Джонатан Нгуєн. Поки до неї не починають підкочувати твої однолітки..."

Хлопець відповів, що його мати щодня займається спортом і намагається їсти менше термічно оброблених продуктів, замінюючи їх на фрукти. Джонатан відмовився називати вік своєї матері, уточнивши лише, що вона старша за 40 років.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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