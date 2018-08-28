Cyberpunk 2077: розробники розсекретили геймлей довгоочікуваної гри

Польська студія CD Projekt RED опублікувала перше відео з ігровим процесом гри Cyberpunk 2077, яка поки що перебуває на стадії розробки. Дивіться майже годинне відео геймлею від авторів "Відьмака"!

Розробники Cyberpunk 2077 несподівано провели майже годинну Twitch-трансляцію геймплею. Дуже схожий ролик демонстрували за закритими дверима на E3 2018, потім ігровий процес показали журналістам на виставці Gamescom 2018, проте звичайні гравці стільки геймплею ще не бачили.

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У 48-хвилинному ролику показано процес створення героя, кілька локацій міста майбутнього Night City, де розгортаються події гри, взаємодію з персонажами, а його більша частина присвячена проходженню місії для здобуття військового бота. Відзначається, що гравці будуть самі вирішувати, як впоратися із завданням – домовитися мирно або з боєм прорватися крізь натовп головорізів, нашпигованих кібернетичними імплантами.

Автори також продемонстрували процес водіння автомобіля по вулицях Night City, перестрілки з противниками, а також кілька видів зброї, в тому числі вбудовані в руки клинки.

Дивіться повне відео з геймплеєм гри Cyberpunk 2077:

Нагадаємо, що Cyberpunk 2077 – це рольовий екшн з відкритим ігровим світом від польської студії CD Projekt RED, відомої за серіями ігор "Відьмак". Дія гри розгортається в місті майбутнього Night City, де головний герой – найманець V – отримує свій перший серйозний контракт. Гравці зможуть персоніфікувати персонажів, вибираючи стать, расу та інші особливості, а також використовувати, транспорт, імпланти і "розумну" зброю.

Анонсована ще в 2012 році гра Cyberpunk 2077 вийде на ПК, Xbox One і PlayStation 4, але навіть попередні терміни релізу розробники поки що не озвучують.

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