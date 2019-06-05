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ЗНО Володимир Зеленський Чорнобиль

Microsoft і AXE пропонують геймерам обмазатися Xbox

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Фанатам Xbox сподобається новинка від AXE - фото 1
Фанатам Xbox сподобається новинка від AXE

Атрибутика, яка стосується геймінгу, іноді буває вкрай дивною. Наприклад, Microsoft заручилася підтримкою виробника косметичних засобів Lynx (в Україні відомий як AXE), щоб створити лінійку товарів для догляду за тілом Xbox.

Вона містить шампунь, дезодорант і спрей, а продаватися буде винятково в Австралії і Новій Зеландії. А ми вже чекаємо лотів з космічними цінами на eBay.

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Lynx Xbox дарує свіжий аромат зеленого цитруса з легким відтінком лайма та лимона, трав'янистими нотками м'яти та шавлії, а також деревним запахом рослини пачулі. Крім того, засіб містить натуральні ароматичні олії, – свідчить офіційний опис продукції.

Тепер AXE створено для геймерів - фото 332047

Залишається лише поскаржитися на те, що геймери не отримають засіб для догляду за шкірою з запахом згорілого на другий тиждень використання Xbox 360 і легким відтінком аромату розплавленого пластику.

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Джерело: Gamespot
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