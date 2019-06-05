Microsoft і AXE пропонують геймерам обмазатися Xbox

Атрибутика, яка стосується геймінгу, іноді буває вкрай дивною. Наприклад, Microsoft заручилася підтримкою виробника косметичних засобів Lynx (в Україні відомий як AXE), щоб створити лінійку товарів для догляду за тілом Xbox.

Вона містить шампунь, дезодорант і спрей, а продаватися буде винятково в Австралії і Новій Зеландії. А ми вже чекаємо лотів з космічними цінами на eBay.

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Lynx Xbox дарує свіжий аромат зеленого цитруса з легким відтінком лайма та лимона, трав'янистими нотками м'яти та шавлії, а також деревним запахом рослини пачулі. Крім того, засіб містить натуральні ароматичні олії, – свідчить офіційний опис продукції.

Залишається лише поскаржитися на те, що геймери не отримають засіб для догляду за шкірою з запахом згорілого на другий тиждень використання Xbox 360 і легким відтінком аромату розплавленого пластику.

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