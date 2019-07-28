Чому гречку обов'язково їсти регулярно

Гречку часто вважають ідеальною стравою для тих, хто хоче схуднути, однак насправді вона значно корисніша. Чому цю крупу варто внести до звичайного раціону - читайте далі.

Медики розповіли, чому регулярне вживання гречки здатне відчутно покращити самопочуття. Річ у тому, що вона містить чимало корисних речовин, серед яких вітамін Р.

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Саме він допомагає зміцнити судини та знизити ризики появи різноманітних патологій. Карцетин у свою чергу допомагає очистити судини, а вітамін Е втримує стан шкіри та волосся на хорошому рівні. Також гречка здатна зменшувати наслідки стресів та напруги, а також уповільнювати процес старіння завдяки значному вмісту флавоноїдів.

Чому корисно їсти гречку регулярно

За словами науковців, вживання гречки тричі на тиждень дозволяє покращити процес травлення, а також скоротити ризики неприємних проблем з кишківником та шлунком. До того ж, гречка багата на білок, тому точно додасть енергії, а властивість контролювати рівень цукру в крові точно не зайва.

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