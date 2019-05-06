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Ця їжа допомагає врятуватись від ожиріння
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Науковці розповіли, яка крупа допомагає схуднути без зайвих зусиль та значних обмежень в раціоні. Пора не просто готуватись до літа, а час працювати над здоров'ям.
Японські учені з жіночого коледжу гуманітарних наук Doshisha в Кіото провели масштабне дослідження, яке показало, що щоденне вживання рису допомагало позбутись зайвих кілограмів та знизити ризики ожиріння.
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Дослідники провели аналіз даних про стиль життя, раціон та шкідливі звички мешканців понад 130 країн. Виявилось, що найменше від ожиріння страждають у тих державах, де люди в середньому вживають по 150 грамів рису на день. А от ті мешканці, які рідко або мало вживають цю крупу, мали вищі ризики.
Варто наголосити, що учені зважали на чимало факторів, серед яких ПДВ на одну людину, середній рівень освіти, розповсюдженість проблеми ожиріння та інші.
Медики пояснюють, що значний вміст клітковини та корисних речовин у рисі допомагає швидше та на довгий час втамовувати голод, що допомагає не переїдати. Не варто забувати і про дієтичність цієї крупи, яка допомагає тримати рівень глюкози у нормі.
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