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Ця ягода врятує від осіннього авітамінозу

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Хурма - фото 1
Хурма / hochu.ua

Хурма, яка насправді є ягодою, вважається одним з найбільш дієтичних продуктів, а ще містить купу корисних речовин.

Ягода багата вітамінами С, Е і А, а також калієм, кальцієм, залізом, фосфором, магнієм, йодом і міддю: цей багатий набір мікроелементів робить ягоду надійним захисником при авітамінозі (саме тому хурму рекомендують включити у свій раціон ранньою осінню).

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Одна з найбільш корисних властивостей хурми для організму – її знижена кислотність. Хурма допомагає налагодити роботу шлунка при його розладах, при виразковій хворобі, при хворобі печінки та нирок. Вона також має антибактеріальні властивості.

Однак користь хурми доведена тільки при правильному зберіганні плода. Щоб зберегти корисні властивості хурми, стиглу ягоду потрібно тримати в холодильнику у відділенні для фруктів і овочів, по можливості уникаючи пошкоджень.

Ця ягода врятує від осіннього авітамінозу - фото 361642

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Джерело: hochu.ua
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