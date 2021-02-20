Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Голос країни Коронавірус

Ця Toyota Camry 14 років простояла у плівці

  • 58
Toyota Camry 2007 - фото 1
Toyota Camry 2007 / facebook

YouTube-блогер Roma-Urraco розповів про нову знахідку – ідеально збережену Toyota Camry 2007 року випуску, яка 14 років простояла в заводській плівці. Пробіг машини складає всього 28 км.

Подробиць про капсулу часу мало. Знайшли її в Україні.

І ще: На продаж виставили вінтажний пікап Елвіса Преслі

За словами блогера, цей автомобіль відразу після виїзду з салону замкнули в гаражі на 14 років, не знявши навіть заводську плівку з сидінь. Camry укомплектована двигуном 2AZ-FE об'ємом 2,4 літра потужністю 167 сил, який працює в тандемі з автоматичною коробкою передач.

Цей седан в кузові XV40 випускався в період з січня 2006 року по серпень 2011 року. "А як вам така Toyota Camry XV40? 2007-й рік випуску і пробіг всього 28 кілометрів! Салон ще в заводських плівках і поліетилені! 100% капсула часу!", – написав автор.

Ця Toyota Camry 14 років простояла у плівці - фото 448511

Ця Toyota Camry 14 років простояла у плівці - фото 448512

Ця Toyota Camry 14 років простояла у плівці - фото 448513

Це цікаво: Дивіться, як електричний Hummer крутить "пончики" на снігу: круте відео

Джерело: facebook
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як змінювалася спокуслива учениця Наомі Кемпбелл Джордан Данн: фото 18+
  • 16 лютого, 16:21
  • 1076
Потужний двигун, шипована гума та безпечна швидкість: ТОП 7 міфів про зимову їзду
  • 16 лютого, 11:51
  • 985
Гороскоп на цей тиждень 15 – 21 лютого 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
  • 13 лютого, 17:20
  • 1189
Загрузка...
Новини