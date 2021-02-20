Ця Toyota Camry 14 років простояла у плівці

YouTube-блогер Roma-Urraco розповів про нову знахідку – ідеально збережену Toyota Camry 2007 року випуску, яка 14 років простояла в заводській плівці. Пробіг машини складає всього 28 км.

Подробиць про капсулу часу мало. Знайшли її в Україні.

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За словами блогера, цей автомобіль відразу після виїзду з салону замкнули в гаражі на 14 років, не знявши навіть заводську плівку з сидінь. Camry укомплектована двигуном 2AZ-FE об'ємом 2,4 літра потужністю 167 сил, який працює в тандемі з автоматичною коробкою передач.

Цей седан в кузові XV40 випускався в період з січня 2006 року по серпень 2011 року. "А як вам така Toyota Camry XV40? 2007-й рік випуску і пробіг всього 28 кілометрів! Салон ще в заводських плівках і поліетилені! 100% капсула часу!", – написав автор.

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