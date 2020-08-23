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Ця сім'я 40 років робила знімки на одному і тому ж місці

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Родина Юньціна - фото 1
Родина Юньціна / dailymail

Китаєць Юньцін вигадав чудову ідею, як зберегти спогади про зростання дочки надовго!

Діти ростуть дуже швидко. Не встигнете озирнутися, як ваша дитина йде в перший клас. Маленька дівчинка вже закінчує школу, а далі університет, власна сім'я, чоловік, діти.

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Для того, щоб зберегти приємні спогади про зростаючу дочку Хуа Хуа, батько Хуа Юньцін придумав цікаву ідею. Щорічно вони з донькою робили фотографії на одному і тому ж місці. Він почав робити сімейні фотографії біля озера в Чженьцзян, в східній китайській провінції Цзянсу, в 1980 році, і зберігав цю традицію 40 років. Юньціну було 27 років, коли він вперше зробив фото зі своєю однорічною донькою.

Це стало свого роду сімейною традицією, і ми робили це щороку тільки з однією перервою в 1998 році, коли моя дочка не приєдналася до нас на сімейний відпочинок.

Ця сім'я 40 років робила знімки на одному і тому ж місці - фото 421477
Ця сім'я 40 років робила знімки на одному і тому ж місці - фото 421474
Ця сім'я 40 років робила знімки на одному і тому ж місці - фото 421472
Ця сім'я 40 років робила знімки на одному і тому ж місці - фото 421475
Ця сім'я 40 років робила знімки на одному і тому ж місці - фото 421473
Ця сім'я 40 років робила знімки на одному і тому ж місці - фото 421476
Ця сім'я 40 років робила знімки на одному і тому ж місці - фото 421471
Ця сім'я 40 років робила знімки на одному і тому ж місці - фото 421468

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Джерело: dailymail
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